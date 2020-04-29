كوفيد القاتل..!!.. بقلم زاهر بخيت الفكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألّزم دارك

رتِّب حالك .. وعّي عيالك

خليك فاهِم

كيف تتفادى الخطر الداهِم..؟

كوفيد القاتل

ماشي وسطنا وحائم

في المتجر جوة الطابونة

في البص في سوقنا يزاحم

جزارة بقالة وطاحونة

لا بفرُز جاهل لا عالِم

كحة صداع وسخونة

يحبس عنك أنفاسك

يبعد في الحال ناسك

ينفروا منك جُلّاسك

ألزم دارك

وانصح جارك

أغسل يدك لمّا تسالِم

بالموية الصافية وصابونة

أخشى كرونا

كوفيد القاتل

لو يوم صابك

ما بحميك يا زول مالك

يفني شبابك

ينسف حلمك يفضى جُرابك

يحرِم أطفالك

من فرحة ماما وبابا

ألزم دارك

واقفل بابك

من مارِق داخل

أخشى كرونا

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