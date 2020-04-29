تكوين لجنة لمراقبة انسياب السلع الاستراتيجية

التاريخ: 29-أبريل-2020
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عقد وزير الحكم الاتحادي والي الخرطوم المكلف دكتور يوسف آدم الضي اجتماعا اليوم مع لجنة مراقبة ومتابعة السلع الاستراتيجية الاتحادية بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية وذلك للتفاكر حول قرار لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو بتشكيل لجنة للاشراف على الولايات لمراقبة توزيع السلع الاستراتيجية وربط الولايات مع الوزارات الاتحادية المسئولة عن توفير الوقود والغاز والدقيق.
وتقرر في الاجتماع بحسب وكالة السودان للانباء تكوين لجنة على مستوى ولاية الخرطوم تضم كل الاجهزة الأمنية ترفع تقريرا يوميا عن انسياب هذه السلع لوالي الخرطوم ومن ثم يقوم الوالي برفعها للجنة الطوارئ الاقتصادية
واكد الاجتماع على ضرورة التنسيق المشترك بين الولاية والوزارات الاتحادية لانجاز مهمة انسياب السلع الاستراتيجية.
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