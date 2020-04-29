عاجل| بيان جديد من "الصحة" بشأن عدد مصابي ووفيات كورونا في السودان

الأربعاء 29 أبريل 2020

كتب محمد أمين

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 57 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، متضمنة 3 وفيات.



وقالت وزارة الصحة في بيان أن (55) من الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم، بينهما حالتي وفاة، واصابيتن جديدتين بولاية الجزيرة وسط البلاد، وحالة وفاة اخرى بولاية سنار.

وارتفع العدد الكلي للاصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة في السودان 375 من بينها 28 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 32.