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الأربعاء 29 أبريل 2020
كتب
محمد أمين
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 57 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، متضمنة 3 وفيات.
وقالت وزارة الصحة في بيان أن (55) من الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم، بينهما حالتي وفاة، واصابيتن جديدتين بولاية الجزيرة وسط البلاد، وحالة وفاة اخرى بولاية سنار.
وارتفع العدد الكلي للاصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة في السودان 375 من بينها 28 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 32.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| بيان جديد من "الصحة" بشأن عدد مصابي ووفيات كورونا في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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