البرهان يتلقى رسائل تهنئة من رئيس دولة الامارات ونائبه ومن ولي عهد أبو ظبي

التاريخ: 29-أبريل-2020
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تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم من رئيس دولة الامارات العربية المتحدةصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وعبر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد في رسالته عن خالص تهانيه واطيب تمنياته بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة على السودان وشعوب الامتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
كما تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي رسالتي تهنئة مماثلتين بحسب صحيفة السوداني من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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