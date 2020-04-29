التاريخ: 29-أبريل-2020
0 مشاهدة
تلقت وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، مكالمة هاتفية من وزير خارجية جمهورية إستونيا أرماس رينسالو ظهر اليوم، الأربعاء .
قدمت الوزيرة الشكر لنظيرها الإستوني على الدعوة الكريمة لسيادتها للمشاركة في مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
دعت له جمهورية إستونيا لينعقد في 8 مايو المقبل حول” مسؤولية مجلس الأمن، الدروس المُستقاة لمنع الانتهاكات في المستقبل (بمناسبة مرور 75 عاماً علي إنتهاء الحرب العالمية الثانية).”
و بحثت المكالمة الهاتفية بحسبصحيفة السوداني تفاصيل الزيارة المرتقبة لوزير خارجية جمهورية إستونيا، والتي كانت مجدولة في شهر أبريل الجاري وتم تأجيلها بسبب جائحة الكورونا، حيث تم الاتفاق علي تنفيذها في أقرب وقت عقب إنتهاء الجائحة.
و أكد الوزيران الرغبة والاستعداد لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة مجالات التعاون، تأسيساً علي ما تم من اتفاق إبان زيارة نائب وزير خارجية إستونيا السيد ياول تسالو للسودان في شهر يناير الماضي.
كما تم الاتفاق على أن تقدم استونيا المساندة والدعم السياسي للسودان في مجلس الأمن.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر استونيا تقدم المساندة والدعم السياسي للسودان في مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.