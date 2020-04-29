استونيا تقدم المساندة والدعم السياسي للسودان في مجلس الأمن

تلقت وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، مكالمة هاتفية من وزير خارجية جمهورية إستونيا أرماس رينسالو ظهر اليوم، الأربعاء .

قدمت الوزيرة الشكر لنظيرها الإستوني على الدعوة الكريمة لسيادتها للمشاركة في مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

دعت له جمهورية إستونيا لينعقد في 8 مايو المقبل حول” مسؤولية مجلس الأمن، الدروس المُستقاة لمنع الانتهاكات في المستقبل (بمناسبة مرور 75 عاماً علي إنتهاء الحرب العالمية الثانية).”

و بحثت المكالمة الهاتفية بحسبصحيفة السوداني تفاصيل الزيارة المرتقبة لوزير خارجية جمهورية إستونيا، والتي كانت مجدولة في شهر أبريل الجاري وتم تأجيلها بسبب جائحة الكورونا، حيث تم الاتفاق علي تنفيذها في أقرب وقت عقب إنتهاء الجائحة.

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و أكد الوزيران الرغبة والاستعداد لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة مجالات التعاون، تأسيساً علي ما تم من اتفاق إبان زيارة نائب وزير خارجية إستونيا السيد ياول تسالو للسودان في شهر يناير الماضي.

كما تم الاتفاق على أن تقدم استونيا المساندة والدعم السياسي للسودان في مجلس الأمن.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)