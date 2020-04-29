كباشي يلتقي رئيس مكتب الاتحاد الافريقي بالخرطوم

بحث عضو مجلس السيادة عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام، الفريق اول ركن شمس الدين كباشي بمكتبه بالقصر الجمهوري، اليوم الاربعاء، مع رئيس مكتب الاتحاد الافريقي في الخرطوم، السفير محمد بلعيش،بحضور وزير الدولة بالخارجية عمر قمرالدين، القضايا التي تواجه البلاد بصفة عامة ومخرجات ومراحل ومسار السلام الشامل بصفة خاصة، بالاضافة الى شكل العلاقة بين السودان و الامم المتحدة بعد خروج قوات بعثة اليوناميد بجانب وجهة نظر السودان من البعثة السياسية القادمة للبلاد علي اساس البند السادس.

واكد السفير بلعيش في تصريح صحفي، دعم الاتحاد الافريقي لجهود السودان لتحقيق السلام الشامل المستدام والتنمية والاستقرار وبسط الامن وبناء المؤسسات، منوهاً الى قدرة المسؤولين في الحكومة الانتقالية على انجاز كل استحقاقات السلام ومجابهة التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية المتمثلة في جائحة كورونا والشائعات التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار بالبلاد.

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من جانبه امتدح وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين بحسب صحيفة السودانى مواقف الاتحاد الافريقي الداعمة للسودان في المحافل الاقليمية والدولية والموقف الذي أعلنه السفير بلعيش باستعداد الاتحاد الافريقي لدعم موقف السودان من البعثة القادمة علي اساس البند السادس وعكس وجهة نظره للمنظمة الدولية ودعم قراره في ان تكون البعثة القادمة على اساس البند السادس والذي لا تكون فيه اي مهمة عسكرية سواء كانت من ذوي القبعات الزرقاء او من قوات الشرطة الاممية على ان تكون مهمتها سياسية ولدعم التحول و الفترة الانتقالية في السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)