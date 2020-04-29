شفاء طفلتين من “كورونا”بعد عدوى من والدهما الطبيب

تماثلت طفلتان للشفاء من فيروس “كورونا” المستجد اليوم الاربعاء، بعد انتقال العدوى إليهما من والدهما الطبيب بإحدى مستشفيات العاصمة، إثر انتقال العدوى إليه من المستشفى.

وقال الطبيب: “أصبت بالعدوى في المستشفى الذي أعمل به وبعد ظهور نتيجة الفحص الإيجابية تم حجري بمركز العزل بمستشفى جبرة ومن ثم أصيبت الطفلتان بعد يومين من إصابتي”.

وأضاف الطبيب بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم، بأن مركز العزل بمستشفى جبرة به طابقان واحد للحالات الاشتباه والآخر للحالات المؤكدة، وتابع: “ونسبة لعدم وجود غرف خاصة بمركز جبرة لعزل نفسي والطفلتين معاً حيث يضم المستشفى عنابر فقط، كان وجود الطفلتين مشكلة خصوصا الحركة واستخدام الحمام لذا اخترت العزل المنزلي لثلاثتنا”.

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وتابع الطبيب: “تلقينا كل الرعاية الصحية والمتابعة الجيدة من وزارة الصحة على مدار اليوم مع أخذ العلاج الداعم”.

وأوضح أنه كان للدعم الأسري وتقبل والدتهم التي تعمل في الحقل الصيدلاني وتطبيق كل الموجهات أثر طيب، وبفضل الله تماثلت الطفلتان للشفاء اليوم.

وقال الطبيب المصاب، إن مركز جبرة للعزل يقدم الأدوية والفحوصات على مدار اليوم بجانب الأكل مجاناً للمرضى وبه نظام جيد للتعقيم والنظافة.

وحول تقبل الطفلتين للمرض وأعراضه، قال إن الاطفال عموماً لا تظهر عليهم الأعراض، ونوه إلى أن (99٪) من الأطفال لا تظهر عليهم أعراض أو مضاعفات.

وحول إصابته بالمرض، ذكر أنه شعر بحمى وصداع خفيف لمدة يوم وغالباً ما تأتي “كورونا” بأعراض خفيفة أو حتى بدون أعراض خاصة للذين يعملون بالمستشفيات، وشدد على ضرورة التوعية للحد من انتشار المرض، خاصة للذين ينكرون وجود “كورونا” بالسودان.

ويذكر أن منظمة بلان سودان انترناشيونال تتواصل مع الطفلتين لتقديم الدعم النفسي لما بعد الشفاء من “كورونا”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)