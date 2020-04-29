افورقي يهنئي البرهان بحلول رمضان

التاريخ: 29-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة من رئيس دولة اريتريا اسياس افورقي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. Advertisements وعبر الرئيس افورقي باسم حكومة وشعب بلاده عن خالص تهانيه لرئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس بهذه المناسبة ،وعن تمنياته للسودان وشعبه بمزيد من النماء والتطور والاستقرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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