الخارجية: مجلس الأمن لم يُناقش تفاصيل البعثة الخاصة بالسودان

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الأربعاء 29 أبريل 2020
كتب
وكالات
أكدت وزارة الخارجية السودانية أن البعثة السياسية الخاصة إلى السودان لم تناقش تفصيلا إلى الآن في مجلس الأمن، ولم يتم التداول حولها أو حول ولايتها.
وقالت وزارة الخارجية السودانية -في بيان اليوم الأربعاء- إن الحديث عن قوات دولية ستحتل البلاد أو بعثة سياسية سترهن سيادة السودان إليها هو محض افتراء وتهويل من ذوي الغرض السياسي.
وأوضحت أنه في معرض الحديث عن الآلية التي تعقب اليوناميد، طلبت الحكومة السودانية مساعدة الأمم المتحدة تحت البند السادس لبناء السلام وتعزيز الاستقرار.
وشددت على أن بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك ومن خلفها وزارة الخارجية ما انفكت تبذل ما استطاعت من جهد، رفعة للسودان وأهله، وستظل حافظة لمصالحه الحيوية تعلي شأن سيادته ووحدة أراضيه.
وشددت وزارة الخارجية على أنها لن تسمح بالتدخل في شئون السودان الداخلية، متعهدة بإجراء نقاش موضوعي مع أعضاء مجلس الأمن (حول البعثة) عندما يحين وقت التداول.
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