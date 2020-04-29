حساب شهير يكشف حقيقة مسلسل “أم هارون” ومخطط ” mbc” الخبيث

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير، الأسباب التي دفعت مجموعة “mbc” السعودية لاستخدام الممثلة الكويتية حياة الفهد للتطبيع مع إسرائيل عبر مسلسل “أم هارون”.

وقال الحساب الشهير، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الهدف من وراء استخدام الممثلة الكويتية حياة الفهد في المسلسل الذي يروّج لليهود، هو لإرباك الموقف الكويتي البارز من بين دول الخليج ضد التطبيع والتصهين.وأضاف العهد الجديد: “وكان مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي يعبر عن تلك المواقف في كل محفل!”.بدورهم، تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحساب الشهير مؤكدين أن القناة السعودية تعمل على الترويج للعلاقات العلنية مع إسرائيل عبر الدراما.