شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي عن تأجيل المؤتمر الاقتصادي، الذي كان من المقرر أن يعقد في الثاني من يونيو القادم ،على أن يحدد موعدا آخر للمؤتمر عقب تجاوز البلاد جائحة الكورونا.
وقررت اللجنة التحضيرية تأجيل عقد الورش القطاعية التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من مايو القادم.
واكد نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي، د. آدم الحريكة، أن إرجاء عقد المؤتمر لأجل غير مسمى لا يعنى توقف العمل التحضيري للمؤتمر الرئيس والورش القطاعية وإعداد الأوراق وعقد اللقاءات عبر وسائل التواصل على الإنترنت.
وأضاف: أن ظروف جائحة الكورونا والقيود التى فرضتها على حركة و لقاء المواطنيين وضرورة توجيه كل الموارد المتاحة لمواجهة الجائحة والنتائج المترتبة عليها جعلت تأجيل المؤتمر الاقتصادي امراً لاغنى عنه
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل المؤتمر الاقتصادي القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.