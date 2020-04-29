الجامعة العربية منزعجة إزاء التصعيد في ليبيا وتوجه تحذيرا شديدا لقيادات الدولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، القيادات الليبية إلى أن تعي أنه لا مجال لإنهاء الصراع في البلاد إلا من خلال المسار السياسي برعاية أممية وتأييد دولي.

وقال أبو الغيط، في بيان صدر عن جامعة الدول العربية، إن “القيادات الليبية يجب أن تعي أنه لا مجال لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا إلا من خلال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويؤيده المجتمع الدولي”.

وأعرب عن “انزعاجه إزاء حالة التصعيد التي تشهدها ليبيا على الصعيدين السياسي والعسكري، مجدداً تأكيده على موقف الجامعة الثابت المرتكز على رفض اللجوء للخيار العسكري والالتزام بالحوار السياسي”.

كما استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية “استمرار العمليات العسكرية في مختلف أرجاء ليبيا، وخاصة حول العاصمة طرابلس والمناطق الغربية من البلاد”، مجددا مناشدته لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لحقن الدماء والالتزام بهدنة إنسانية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.