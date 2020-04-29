انهيار مسؤولة إسبانية على الهواء بسبب فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم تتمالك المسؤولة الصحية الإسبانية فيرونيكا كاسادو نفسها، أثناء مؤتمر صحفي، وانهارت باكية أمام عدسات الكاميرات.

وبحسب المقطع المصور، تظهر كاسادو (طبيبة أسرة) خلال تلاوتها لبيان صحفي وهي تقرأ أسماء أطباء وعاملين في الرعاية الصحية الذين توفوا أثناء عملية مواجهة فيروس كرونا المستجد.

​وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور، مجددين دعمهم للأطقم الطبية في إسبانيا ودول العالم على ما يقومون به في معركة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

​وأشاروا إلى أن دموع كاسادو نابعة من تأثرها برحيل زملاء لها في المهنة.

وإسبانيا واحدة من أكثر الدول تأثرا بجائحة كورونا المستجد، إذ بلغ عدد الإصابات بها أكثر من 211 ألف إصابة مؤكدة، في حين اقتربت أعداد الوفيات من 24 ألف حالة.