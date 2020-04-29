والي الخرطوم المكلف يقر بضعف في الخدمات ويوجه المديرين التنفيذيين بتواجد ميداني دائم

التاريخ: 29-أبريل-2020
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أقر والي الخرطوم المكلف د. يوسف آدم الضي، بوجود مشكلات مؤثرة تتطلب حلولاً سريعةً، وتواجداً دائماً للمديرين التنفيذيين في ميادين الخدمات، وتفعيل القوانين والأوامر المحلية لحل المشكلات التي أغلبها مفتعلة.
والتقى الوالي المكلف الأربعاء، المديرين التنفيذين الذين تم تعيينهم لإدارة المحليات عقب إلغاء منصب المعتمد بحسب الوثيقة الدستورية وبعد إعفاء المديرين السابقين.
وقال الضي، بحسب صحيفة السودانى إن هنالك ضعفاً ظاهراً في تقديم الخدمات على مستوى المحليات وفوضى في الأسواق وتراكم للنفايات والانقاض وعدم اكتمال تكوين لجان التغيير والخدمات وتفعيل دورها في تقديم الخدمات.
وطالب المديريين التنفيذين بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتفعيل دور اللجان القاعدية ولجان التغيير والخدمات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل عبر بالتعاون مع الحكم الاتحادي.
وقال الضي: “إننا نهدف لإعادة ثقة المواطنين في الحكم المحلي وذلك بتعظيم دور الأشخاص الذين يقدمون الخدمات ويحافظون على مكتسبات الثورة”
ودعا لتجديد الوظائف بتحريك الموظفين على مستوى المحلية لتنظيم وتطوير العمل بالاستفادة من الخبرات.
من جانبه أكد وكيل وزارة الحكم الاتحادي حسان نصر الله، أن المحليات بها إمكانيات كبيرة تحتاج للتوظيف الأمثل والإدارة الرشيدة، وهنا يأتي دور الضباط الاداريين في تنظيم العمل ومتابعة تنفيذ الخطط لتجويد وتقوية أجهزة المحليات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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