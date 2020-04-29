ضبط 9000 اسطوانة غاز بالشعبية

التاريخ: 29-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة ضبطت لجان المقاومة 9000 اسطوانة غاز الوطنية بالشعبية الخرطوم بحري معدة للبيع بالسوق الاسود وقامت السلطات السودانية بحسب صحيفة صوت الامة بوضع يدها عليها وتم تطويق المخزن وتوقيف مالكه الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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