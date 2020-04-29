مجلس الأمن الدولي يناقش تنفيذ ولاية (يونسفا) المؤقتة على أبيي

ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة له، أمس الثلاثاء، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في أبيي والتقدُّم في تنفيذ ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا)، والتقدم المحرز فيما يتصل بالآلية المشتركة للتحقق من الحدود ورصدها.

واستمع المجلس إلى إحاطتين حول المسألة قدمهما كل من وكيل الأمين العام لشؤون حفظ السلام جان بيير لاكروا، والمبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي بارفيه أونانغا-أنيانغا.

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وشارك في الجلسة المندوب الدائم للسودان السفير عمر صديق، الذي ألقى بياناً أشاد فيه بدور يونسفا، وأكّد استعداد السودان لمساعدتها في أداء مهامها.

وشدّد المندوب الدائم على التزام السودان بالاتفاقيات ذات الصلة مع جنوب السودان، وعلى رأسها الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي واتفاقيات التعاون بين السودان وجنوب السودان.

وأكّد بحسب صحيفة السودانى أن التغيير السياسي في السودان شكّل نقلة نوعية إيجابية كبرى في العلاقات بين البلدين، وبناءً على ذلك، وعلى النتائج البناءة لاجتماع اللجنة الأمنية والسياسية المشتركة الذي انعقد بجوبا في مارس الماضي، سيتمكّن البلدان من منع التصعيد وحل أي اشتباكات قبلية في المنطقة، والتوصل إلى تسوية لقضية أبيي وفقًا لمرجعيات الحل النهائي المتفق عليها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)