أسرة عبد الباسط حمزة تنفي الاستيلاء على “سيارات”

نفت أسرة رجل الأعمال المعتقل بسجن كوبر، عبد الباسط حمزة، تعدي أفراد منها على حراس مزرعة الأسرة التي صادرتها لجنة إزالة التمكين.

واتهمت لجنة إزالة التمكين، عصابة مسلحة بقيادة محمد عبدالباسط حمزة، وحمزة عبدالباسط حمزة، بالسطو على المزرعة المستردة لصالح الدولة من عبدالباسط حمزة، والواقعة بمنطقة حلة كوكو، ونهب سيارات كانت موجودة في المزرعة ولاذوا بالفرار، بعد أن هاجموا قوات الحراسة المتواجدة هناك وقاموا بضربهم.

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وتوعدت اللجنة، بحسب صحيفة مصادر بالتعامل مع الحادثة بحسم وفق الصرامة المطلوبة، وقالت إن عمليات البحث عن المتهمين تجري الآن بمعاونة الأجهزة المختصة للقبض عليهم حتى تتم محاسبتهم على هذه الجريمة الشنعاء – حسب تعبيرهم.

في المقابل، قالت أسرة عبد الباسط حمزة، في بيان لها، إنهم طالبوا أفراداً من الشرطة بإبراز مستند يبرر وجودهم في حراسة المزرعة، إلا أن قائد القوة وعدهم بالحصول على المستند في اليوم التالي.

وذكرت الأسرة، أنها علمت لاحقاً بدخول قوة مدججة بالسلاح إلى المزرعة واطلاق النار على الحراس القدامى والتعدي عليهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)