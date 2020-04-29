بطاقات ذكية لضبط صرف الوقود بشمال كردفان

أكد الأستاذ يسن بشير حمد مدير إدارة التجارة والتعاون والنقل والبترول بشمال كردفان أن إدارته إتخذت جملة من الضوابط والتدابير المحكمة لتنظيم وتوزيع الوقود للمركبات العامة والخاصة والعامله في المواصلات وذلك بصرف الوقود عبر البطاقات الذكية بجانب جملة من الضوابط والتدابير المحكمة لتنظيم وتوزيع الوقود الخاص بدوانكي المياه والجنائن والصناعات بكافة مناطق الولاية المختلفة.

وأشار في تصريح بحسب سونا، أنه تم تكوين لجنة عليا لتنظيم توزيع المواد البترولية وتضم في عضويتها الأجهزة الأمنية وقوي إعلان الحرية والتغيير بالولاية. وقال أن التصديقات الخاصة بالصناعات تتم بعد التوصيه على الطلب من مدير إدارة الصناعه بوزارة المالية ويتم التأكد منها على أرض الواقع ودوانكي المياه من مدير عام قطاع المياه والطاقة بوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية بالولاية. وأوضح أن اللجنة تعمل في المتابعة والتنسيق لتوفير المواد البترولية من المصادر ببورتسودان والخرطوم ومصفاة الأبيض، مشيراً الى أن اللجنة تعمل في وضع الأسس والضوابط والموجهات لضبط العمل في صرف وتوزيع المواد البترولية الواردة للولاية.

ومن جانبه أوضح الأستاذ طلال ميرغني مكي عضو لجنة الوقود بتنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير بالولاية أن اللجنة وبالتنسيق مع الجهات المختصة تقوم بالاشراف والمتابعة لتوفير الوقود من العاصمة الاتحادية حتى وصوله الي محطات توزيع الوقود.

واضاف ان هناك توجيهات الي كافة محطات الوقود للعمل والالتزام بموجهات اللجنة الخاصة بصرف الوقود والاسراع بالتوجه إلى رئاسة محلية شيكان لاستخراج البطاقة الذكية الخاصة بصرف الوقود. واكد أنه لن يتم صرف اي وقود الاعبر البطاقة الذكية دون أي إستثناء لاحد مهما كانت الظروف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)