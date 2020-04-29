باخرة بنزين ترسو بميناء بورتسودان وتوقعات بانفراج الازمة

بعد انقطاع امتد لنحو اسبوعين رست بميناء الخير ببورتسودان صباح اليوم ناقلة النفط اتلانتك انفنتي المحمولة بـ (٣٢ الف و٢٠٣) طن من البنزين.

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وأكد مدير ميناء الخير كابتن بحري عثمان القرشي بحسب صحيفة السوداني، انسياب الناقلات لميناء الخير حيث فرغت خلال هذا الاسبوع ناقلتي جازولين ما حمولته (٧٦) الف طن جازولين ويتوقع وصول ناقلة جازولين اخري فور تفريغ ناقلة البنزين وأوضح القرشي إن ميناء الخير على كامل الجاهزية لاستقبال الناقلات وفقاً لجدولة دخول البواخر من قبل وزارة الطاقة.

وكانت البلاد شهدت أزمة خانقة خلال اليومين الماضيين ووصلت اسعار البنزين لأرقام فلكية في السوق الأسود فلاول مرة اصطف سكان بورتسودان في صفوف امتدت لعشرات الكيلو مترات أمام الطلمبات واشتري بعضهم لتر البنزين الواحد بما يقارب الثلاثمائة جنية داخل مدينة بورتسودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)