قرية العمارة الجزولي بشرق سنار تخضع للحجر الصحي

عقدت محلية شرق سنار إجتماعا طارئا عقب ظهور حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد بقرية العمارة الجزولي شرق سنار.

وتوصل الإجتماع إلى عدد من الإجراءات شملت إغلاق كامل للقرية، وتعقيمها بمساعدة قوات الشرطة وإبقاء كل مواطني القرية في الحجر الصحي بمنازلهم حتى إنتهاء فترة الحجر المحددة من السلطات وتفعيل برامج التوعية الصحية بكل الوسائل بالإضافة للإذاعة المتجولة بمكبرات الصوت بجانب تنظيم عملية الزيارات المنزلية والإرشادات التوعوية للمواطنين التي تحد من إنتشار الفايروس.

وتم خلال الاجتماع بحسب سونا، تكوين لجنة طوارئ تشرف على القرية لتلبية متطلبات المواطن برئاسة مدير وحدة ود العباس الإدارية بالتنسيق مع مدير الخدمات الصحية وضباط الصحة ولجان الحرية والتغير بالشمباتة وقرية العمارة الجزولي، والسعي وراء توفير كل المواد الغذائية الإستهلاكية والأدوية والحبوب من ذرة وقمح وغيره.

وأشاد المدير التنفيذي بالمحلية بالخدمات التي سوف يتم توزيعها على أهالي المنطقة من غذاء ودواء يكفي أهالي المنطقة طيلة فترة الحجر، مؤكداً الإلتزم بتوفير مزيد من المعينات والمواد التموينية من أجل ضمان سلامة المواطن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)