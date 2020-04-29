عاجل.. تحرك هام من الخارجية بشأن السودانيين العالقين

الأربعاء 29 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 قالت تقارير إن وزارة الخارجية طلبت رسميا من جميع بعثاتها في الخارج إعداد قوائم للسودانيين العالقين والراغبين في العودة إلى السودان.

Advertisements وبحسب خطاب للوزارة فإن الوزارة وجهت طواقم بعثاتها بحصر، وأعداد العالقين، وشرعت فعلا سفارات كلا من الدوحة والقاهرة. وقال القائم بأعمال السفارة في القاهرة خالد الشيخ إنهم بدأوا فعليا في حصر أعداد العالقين، وذلك بالتركيز على للمرضى وكبار السن والنساء والأطفال. ونبه إلى أن هولاء سيكون لهم الأولوية في عملية التفويج عندما تفتح المعابر والمطارات في الوقت الذى تحدده الحكومة.

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