المواصفات تضبط مخالفات في أوزان الخبز التجاري والمدعوم بسنار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نظمت هيئة المواصفات والمقاييس فرع ولاية سنار حملات تفتيشية مكثفة إنتظمت مدينتي سنجة وسنار لضبط أوزان الخبز بشقيه التجاري والمدعوم بولاية سنار، وتم ذلك بواسطة فريق يعمل بالهيئة في إطار القرار الولائي والأمر المحلي(59) لسنة 2020.
ومن خلال الحملات التي إستهدفت (12) مخبزًاً تم ضبط (6) مخالفات (3) في المخابز المدعومة و(3) بالمخابز التجارية .
ولاحظ الفريق أن كل الأوزان للخبز في المخابز المخالفة كان أقل من الأوزان المحددة في الأمر المحلي فتم تحويل المخالفات الي نيابة حماية المستهلك لفتح بلاغ في مواجهة تلك المخالفات .
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