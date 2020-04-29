تعرّف على أسعار السمسم والذرة بسوق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي أسعار السمسم والذرة في سوق المحاصيل بالقضارف والوارد منه :- السمسم : أعلي سعر للقنطار 6100 جنيه وأدني سعر للقنطار 6100 جنيه ومتوسط السعر للقنطار 6100 جنيه وبلغ جملة المعروض (6950) جوال سمسم دبر: اعلي سعر 10000 ج وأدني سعر 9500 ج فتريته : أعلي سعر 7100 ج وأدني سعر 7000 ج , الوارد 2564 جوال مقد : أعلي سعر 7000 ج أدني سعر 6500 ج , الوارد 369 جوال عكر: أعلي سعر 7300 ج أدني سعر 7200 ج Advertisements صفراء : أعلي سعر 7000 ج أدني سعر 6900 ج تترون : أعلي سعر 9000 ج أدني سعر 8500 ج ودباكو : أعلي سعر 7500 ج أدني سعر 7350 ج الحريراي : أعلي سعر 7200 ج أدني سعر 7000 ج دخن : أعلي سعر 9500 ج أدني سعر 9300 ,الوارد 79 جوال جملة الوارد (3392) جوال ذرة

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