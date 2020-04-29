مواطنون يناشدون التشدد في إجراءات الحظر

ناشد عدد من المواطنين مجلسي السيادة و الوزراء بفرض إجراءات أكثر تشدداً في حظر التجول بولاية الخرطوم ، ومراقبة دقيقة لحركة التنقل بين الخرطوم والولايات.

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وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) انها وقفت على آراء نماذج مختلفة من المواطنين إزاء زيادة عدد المصابين بفايروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة ، حيث أشاروا الي أن الحركة منسابة في الشوارع، فضلا عن حركة تنقل بين الخرطوم والولايات لا تتفق مع ما اتخذ من إجراءات وأرجعوا ذلك الي قلة الوعي رغم الحملات التوعوية التي إنتظمت البلاد في الفترة الماضية ولا زالت، إضافة إلى التساهل في تطبيق القانون ، مطالبين بتفعيل قانون كسر الحظر والإحتراز بالسجن والغرامة.

ولفت البعض الي أن حركة المواطنين بين ولاية الخرطوم والولايات الأخرى مستمرة رغم إيقاف البصات والحافلات السفرية ، مما أسهم في ظهور حالات جائحة كورونا بالولايات، مطالبين بحسم هذا الأمر وتفعيل الرقابة المشددة في المعابر ومداخل الولايات المختلفة والطرق الأخرى التي يمكن أن يتم اسغلالها.

وحذر البعض من تزايد الحالات في الفترة المقبلة ما لم تتشدد السلطات في فرض حظر التجول ، ووجود مخالطة أكثر بين المواطنين في الأسواق والمواصلات والأحياء وبعض نوادي المشاهدة التي ما زالت تعمل ، مشيرين الي أن مقدم عيد الفطر المبارك وتزايد الرغبة في تلبية إحتياجاته سيضيف عبئا على المواطن والسلطات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)