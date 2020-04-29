التاريخ: 29-أبريل-2020
0 مشاهدة
نفذت أسر المعتقلين من النظام البائد، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، أمام القصر الجمهوري للمطالبة بإطلاق سراحهم بعد ظهور إصابة والي شمال كردفان الأسبق أحمد هارون بفايروس كورونا.
وحملت الأسر بحسب صحيفة السوداني، لافتات كتب عليها (لا للظلم)، (العدالة أولاً يا دولة القانون) و(آباؤنا أحق بإطلاق السراح).
وأعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق المعزول عمر البشير، أمس الثلاثاء، عن أن سلطات سجن كوبر، أخطرت المعتقل أحمد هارون أن نتيجته الطبية الأخيرة لفحص فيروس كرونا جاءت إيجابية بعد ظهور الأعراض عليه.
وأشارت في بيان سابق إلى أن الحجز شمل بقية المعتقلين بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، وهم أكثر من (20) معتقلاً.
ونوهت إلى أنها تنوي تصعيد الأمر على حد وصفها بعد أن أصبحت حياة المعتقلين في خطر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر حملت لافتات (آباؤنا أحق بإطلاق السراح) أسر المعتقلين تنفذ وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.