ورشة عمل لتطبيق هيكل الأجور الجديد بجنوب الجزيرة

أكد الأستاذ أسامة السماني الطيب المدير التنفيذي لمحلية جنوب الجزيرة إهتمام المحلية بقضايا العاملين وتسخير كافة الإمكانات لمعالجة القضايا المتعلقة بتطبيق هيكل أجور العاملين.

وأشاد لدي تفقده صباح اليوم برئاسة المحلية بورشة عمل تعديل الهيكل الراتبي الجديد للعام 2020م التي نظمتها إدارة شؤن الخدمة بالتعاون مع إدارة الحسابات بالمحلية بحضور الأستاذ شمس الدين حامد الناطق الرسمي بإسم قوي إعلان الحرية والتغيير وعدد من مدريري الإدارات أشاد بالدور المتعاظم الذي تقوم به اللجان في إنفاذ تعديل الأجور، مؤكدا إلتزامه بتسخير الامكانات لمعالجة قضايا العاملين وتهيئة بيئة العمل حتي تقوم اللجان بأداء واجبها بالصورة المثلي وفي الزمن المحدد.

من جانبه أوضح الاستاذ يوسف محمد قسم الله مدير شؤن الخدمة بالمحلية بحسب سونا، أن العمل في ورشة تعديل هيكل أجور العاملين يسير وفق ماخطط له، مشيرا لتكوين لجان فرعية من موظفي شؤون الخدمة والحسابات والمراجعة الداخلية والكوادر المساعدة وأن التعديل يشمل فرق مرتب شهر أبريل ومرتب مايو حسب الهيكل الجديد .

وقد بحثت الورشة السبل الكفيلة بتطبيق هيكل أجور العاملين للعام 2020م حسب اللائحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)