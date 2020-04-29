الطوارئ الصحية بسنار تغلق احد الاسواق

عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بمحلية سنار إجتماعآ طارئا برئاسة الأستاذ بشري إدريس دفع السيد المدير التنفيذي للمحلية ناقش العديد من المقترحات التي تتعلق بسوق (شاور راسك) الواقع جنوب مدينة سنار والذي بات يشكل خطرآ علي حياة المواطنين بعد أن أصبح إنتشار مرض كورونا مجتمعيا، وخرج اﻹجتماع بجملة من القرارات والتوصيات التي بموجبها أصدرت اللجنة قرارآ بإغلاق السوق وعدم مزاولة أي نشاط تجاري به، كما وجهت اللجنة جميع أصحاب المواقع بالسوق اﻹلتزام بالتوجيهات والإرشادات الصحية.

وفي ذات اﻹطار أصدرت اللجنة بحسب سونا قراراً بترحيل أصحاب المواقع التجارية إلي سوق السبت بالسوق الشعبي الذي تم إعداده إعداداً كاملا لمزاولة النشاط التجاري، وناشدت اللجنة كافة التجار الذين يزاولون العمل التجاري بسوق (شاور راسك) الذي تم إغلاقه التوجه للموقع الجديد بالسوق الشعبي تفاديا للإصابة باﻷمراض الفيروسية التي ظهرت بالمنطقه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)