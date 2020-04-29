تسجيل إصابة جديدة بكورونا بالقضارف وارتفاع العدد إلى (3)

أعلن الناطق الرسمي بإسم حكومة القضارف، عبد الوهاب إبراهيم، عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بجائحة كورونا ببلدية بالقضارف عن طريق المخالطة، ليرتفع العدد إلى (3) إصابات، بالإضافة إلى حالة الوفاة التي أعلن عنها في وقت سابق بمنطقة الفاو القرية (16).

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة امس، إنه وبإعلان هذه الحالات تدخل الولاية مرحلة الخطر الذي يتطلب من الجميع التعامل بمسؤولية ووعي. وكانت حكومة القضارف قد شرعت في إغلاق كامل للأسواق بالولاية منذ الإثنين، بجانب إصدار أمرا محليا بتوجيه المساجد بعدم إقامة صلاة التراويح ومنع التنقل بين المحليات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)