أعلن الناطق الرسمي بإسم حكومة القضارف، عبد الوهاب إبراهيم، عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بجائحة كورونا ببلدية بالقضارف عن طريق المخالطة، ليرتفع العدد إلى (3) إصابات، بالإضافة إلى حالة الوفاة التي أعلن عنها في وقت سابق بمنطقة الفاو القرية (16).
وقال إبراهيم في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة امس، إنه وبإعلان هذه الحالات تدخل الولاية مرحلة الخطر الذي يتطلب من الجميع التعامل بمسؤولية ووعي. وكانت حكومة القضارف قد شرعت في إغلاق كامل للأسواق بالولاية منذ الإثنين، بجانب إصدار أمرا محليا بتوجيه المساجد بعدم إقامة صلاة التراويح ومنع التنقل بين المحليات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل إصابة جديدة بكورونا بالقضارف وارتفاع العدد إلى (3) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.