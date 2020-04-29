قرار باغلاق المداخل والمخارج بمحلية القطينة

أصدر الاستاذ الطيب محمد عبدالله والي ولاية النيل الأبيض بالإنابة قرارا باغلاق المداخل والمخارج بمحلية القطينة بولاية النيل الأبيض بالتركيز علي منطقة الدرادر بوحدة نعيمة الإدارية لحين إشعار آخر . و نص القرار على تمديد فترة اغلاق الأسواق بجميع محليات الولاية لمدة اسبوع آخر لتكون فترة الاغلاق الكلية للأسواق بالولاية لمدة أسبوعين حتي يوم الجمعة الثامن من شهر مايو المقبل. وقال والي النيل الأبيض بالإنابة في تصريح بحسب سونا، أن القرار يأتي لإنفاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لدرء وباء كورونا ولمنع انتشار الفيروس الذي أصبح في مرحلة الانتشار المجتمعي مناشدا جميع مواطني الولاية لتسهيل مهمة تنفيذ القرارات بواسطة الأجهزة الرسمية حفاظا على سلامة مجتمع الولاية. واكد تسخير كافة الإمكانيات لدعم برنامج اللجنة العليا لدرء جائحة كورونا بجميع المحليات معربا عن أمله أن يرفع الله البلاء داعيا الجميع للجلوس بالمنازل وتفادي الازدحام . الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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