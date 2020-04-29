السعر التأشيري للدولار اليوم الاربعاء

حدد بنك السودان المركزي سعر شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بحسب سونا، اليوم الأربعاء بـ 55.0000 جنيه والبيع بزيادة 0.5%. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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