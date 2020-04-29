تنفيذا لتوجيهات الأمير قطر تميم بن حمد… خطوة قطرية جديدة تجاه إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أمر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مساء اليوم الثلاثاء، باتخاذ خطوة جديدة تجاه إيران.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، مساء اليوم الثلاثاء، خبرا عن أن شحنة جديدة من المساعدات الطبية المقدمة من قطر إلى إيران، بحجم 16 طنا. وصلت إلى العاصمة الإيرانية، طهران،

وأكدت الوكالة أن هذه المساعدات تأتي في إطار دعم دولة قطر للجهود التي تبذلها الحكومة الإيرانية في مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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