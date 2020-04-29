لا مبرر لقطع الكهرباء

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى احلك الظروف واشدها صعوبة كانت الكهرباء تشهد استقرارا فى شهر رمضان المبارك ، ويحظى القطاع السكنى باولوية اذ يتم امداده بالتيار بانتظام ولاتشهد فترة الصيام قطوعات تذكر ، وكان ذلك يأتى بعد قطوعات طويلة ومبرمجة وبالذات فى شهرى شعبان ورجب باعتبار ان البلاد تتهيأ لدخول شهر رمضان الذى لايتحمل القطوعات مطلقا فيتم توفير جزء من الوقود المستخدم فى التوليد الحرارى وتخزين الماء المستخدم فى ألتوليد المائى حتى تتم به مقابلة احتياج القطاع السكنى .

ومن التدابير التى كانت تتخذ فى الماضى ايقاف الامداد الكهربائى عن القطاعين الصناعى والتجارى ، والان ومع ان القطوعات المبرمجة كانت فى شعبان كما فى السابق ، ومع ان القطاعات الصناعية والتجارية متوقفة اصلا بسبب الحظر الذى فرضته الاوضاع الصحية ، ومع تأكيد ألمسؤولين على اعلى مستوى ان الكهرباء لن تشهد قطوعات خلال الشهر الكريم وتزامنا مع الحظر المفروض ، نقول على الرغم من كل ذلك فإن قطوعات يومية ولعدة ساعات تشهدها مناطق عديدة فى ولاية الخرطوم ، وخلال هذه الايام الاربعة من شهر رمضان المبارك ظلت الكهرباء تقطع باستمرار ضاربة عرض الحائط بوعود المسؤولين والتزامهم بتوفير امداد كهربائى مستقر لاتشوبه أى قطوعات.

نخاطب السيد الوزير ونقول له اتق الله فى اهلك واوقفوا هذه القطوعات الغير مبررة ، ونذكرهم بوعدهم الذى قطعوه ، وننادى بضرورة محاسبة الجهة المسؤولة عن هذا الاذى الذى يلحق بالناس.