لا والف لا للمتاجرة بدماء ابناء السودان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

السودانيون – حكومة ومعارضة – محتاجون الى الوقوف مع انفسهم طويلا والاجابة على السؤال الاساسى : متى يتم ايقاف نزبف الدم السودانى ؟ والى متى يتم الزج بابناء السودان فى معارك لا علاقة لها بالبلد ولا امنه ؟ ما الذى يجعل اشخاصا يتولون القيادة حكاما او معارضين ، ما الذى يجعلهم يسعون جاهدين الى الاتفاق مع قوى اقليمية ودولية على إرسال جنود سودانيين ليقاتلوا بعيدا عن ارضهم وفى معارك لا شأن لهم بها ؟ اليست هذه هى العمالة والارتزاق؟

نعلم جميعا ان النظام البائد زج بابناء السودان فى الحرب على اليمن فى مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون ، ورغم المناشدات التى صدرت من أشخاص وجهات عدة ترفض الاشتراك فى الحرب وتنادى بسحب الجند من اليمن إلا ان ذلك لم يجد فتيلا وسقط الطاغية ونظامه واستمر الوضع ولم تسحب حكومة الثورة جنودنا من اليمن وانما ابقت عليهم متورطة فى جريمة النظام البائد متذرعة بذرائع واهية واباطيل لاقيمة لها وكلها تصب فى استمرار جريمة سفك دماء الابرياء فى اليمن التى لا يرتضيها دين أو عقل أو شرع ، وهى مواصلة فى نزف دماء ابناء الوطن بالابقاء عليهم فى جبهات الحرب العبثية.

ومع استمرار تورطنا فى اليمن نقرأ عن وجود قوات سودانية فى ليبيا تشارك بالمعارك الدائرة هناك ، وبلا شك ان هذا امر شديد الاسف ولايمكن القبول به ، والقوات التى يقال انها فى ليبيا ليس بالضرورة ان تكون قوات حكومية فقط وانما الى جانب قوات حميدتى التى قيل انها هناك بطلب من الامارات لمساندة حفتر المتقهقر أمام حكومة الوفاق ، فان هناك قوات من حركة مناوى ايضا تقاتل الى جانب الجنرال حفتر ، وما تم الاعلان عنه مؤخر من ان حركة العدل والمساواة تقاتل الى جانب حكومة السراج المدعوم قطريا وتركيا ، وان تنسيقا جرى بين الدكتور جبريل ابراهيم والسفير القطرى فى إثيوبيا أفضى الى الزج ببعض ابناء الحركة فى الجحيم الليبى وهم هناك يقتلون ويقتلون وكل هذا خطأ فادح وظلم كبير لانفسهم ولاخوانهم الليبيين .

ان هذه الطريقة من تعامل السياسيين السودانيين مع الدم السودانى واسترخاصه تتطلب موقفا شعبيا موحدا من هؤلاء السياس أجمعين حكاما ومعارضين ، وليهتف الكل فى وجوههم لا والف لا لمتاجرتكم بدماء ابناء الوطن.