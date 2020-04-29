رئاسة بلدية مصراتة تصدر بيانا عاجلا بشأن خليفة حفتر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رفض مجلس مصراتة البلدي ومجلس أعيانها، اليوم الأربعاء، ما صدر عن خليفة حفتر من انقلاب على الإعــلان الدستوري والاتفاق السياسي، على حد تعبيره.
ورحب المجلس، بحسب البيان، بالمبادرات السياسية التي من شأنها إنهاء الانقسامات، كما دعا كل المدن التي انطلى عليها المشروع العسكري أن تنحاز للشرعية، وتتمسك بالمسار الديمقراطي.
كما طالب المجلس الرئاسي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.
وكان قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، قد أعلن يوم أول أمس الاثنين، وقف العمل باتفاق الصخيرات السياسي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، ليصبح جزءا من الماضي، كما أعلن تفويض المؤسسة العسكرية التي يترأسها بقيادة البلاد في هذه المرحلة.
وفي هذا السياق، طرح رئيس البرلمان الليبي الذي تُعقد جلساته في بنغازي في شرق البلاد، عقيلة صالح، مبادرة جديدة لتسوية الأزمة السياسية في البلاد، حيث اقترح “خارطة طريق” تضم عدة بنود، بما في ذلك إنشاء مجلس رئاسي جديد في ليبيا.
سبوتنيك
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