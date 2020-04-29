الداعشي محمد علي الجزولي يطالب بمناظرة تلفزيونية مع حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب رئيس حزب دولة القانون والتنمية د. محمد علي الجزولي بمناظرة تلفزيونية مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بخصوص البعثة الأممية. وقال الجزولي في تصريح صحافي تم تداوله على نطاق واسع: (أدعو الدكتور عبدالله حمدوك إلى مناظرة تلفزيونية عن ما ذكره في توضيحه بخصوص البعثة الأممية وتجاوزه لقرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بإلغاء خطابه الأول وتحديد التعاون مع الأمم المتحدة في ثمانية مجالات. سأنتظر للرد على قبول المناظرة 12 ساعة وبعدها سأرد في لايف على صفحتي الرسمية. كتب الساعة السادسة صبيحة يوم الأربعاء 29 أبريل 2020م).

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