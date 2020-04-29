الصحة: تسجيل (43) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (43) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الي 3 حالات وفاة جديدة ، وسجلت الحالات الجديدة ،الخرطوم 33 حالة والجزيرة 9 حالات، غرب كردفان حالة واحدة.

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي 318 حالة، متضمنة 25 وفاة.

هذا و قد تماثلت 10 حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 31 حالة.

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