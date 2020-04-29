قيادي بالمؤتمر السُوداني يتهم حزب البعث بتّمكين منسوبيه في ولايتّي النيل الأبيض والخُرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
إنتقد قيادي في حِزب المؤتمر السُوداني،ربط الخِدمة المدنية بالإنتماء السياسي والمعرفة الشخصية،لجهة أنها ملك لكل المواطنين عن طريق الكفاءة.
وبدأت أحزاب تتبع لقوى إعلان الحُرية والتغيير التحالف الحاكم في السُودان،في السيطرة على الوظائف العامة، عبر تمكين منسوبيها وقياداتها في وظائف ومواقع قيادية دون عرضها للجمهور بغرض التنافس.
وقال القيادي في حِزب المؤتمر السُوداني نور الدين صلاح في تغريدة له عبر “تويتر” أنه مؤسف ما يقوم به بعض شركائهم في قوى الحرية والتغيير، وأكد ان هناك عدد من الطرق لوقف ما وصفه بالعبث الذي شاهدو في شركة مواصلات الخرطوم،وفي أجهزة ولاية النيل الأبيض وبدأ يتجلى أمس بولاية الخرطوم.
مشيراً إلى أن الخدمة المدنية ملك لكل المواطنين والكفاءة وأنها لا رابط لها بالانتماء السياسي او المعرفة الشخصية.
ويسيطر حِزب البعث العربي الإشتراكي على شركة مواصلات ولاية الخرطوم،بجانب فرض سيطرته على ولاية النيل الأبيض، عقب تعيين القيادي في الحزب وزير الحكم الاتحادي والياََ مكلف على النيل الأبيض، بجانب تكليفه بتسيير شؤون ولاية الخرطوم عقب إقالة حاكمها العسكري الفريق أحمد عبدون.
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