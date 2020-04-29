الدقير يناقش مع الصادق المهدي التجميد وضرورة العودة لممارسة النشاط بالحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقى صباح امس الثلاثاء رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي برئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير في اجتماع ناقش تطورات الراهن السياسي في البلاد على ضوء التحديات العديدة التي تواجهها خلال هذه المرحلة الانتقالية .

ناقش الطرفان ورقة نحو عقد اجتماعي جديد التي بادر حزب الأمة القومي بتقديمها، وأكدا أن الوضع الراهن يحتاج إلى مراجعات تعكف عليها القوى الوطنية الديمقراطية بقلوب وعقول مفتوحة وفي إطار المسئولية الوطنية والسياسية للحزبين في معالجة الوضع ستقوم لجنة مشتركة بوضع إطار لرؤية لإصلاح الحرية والتغيير تاسيساً علي رؤيتهما للإصلاح ، كما تم النقاش حول التجميد وضرورة العودة لممارسة النشاط بالحرية والتغيير وذلك عبر مخاطبة جذور الأزمة.

في خاتمة الاجتماع اتفق الطرفان على ضرورة العمل المشترك على تجاوز هذه التحديات بما يساهم في إنجاح المرحلة الانتقالية ووحدة وتقوية قوى نداء السودان وقوى الحرية والتغيير وتطوير عملهما مما يمكنهما من الاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقهما ، وكون الحزبان لجنة مشتركة تعمل على توحيد الرؤى والدفع بها بما يسهم في استكمال مهام الثورة.