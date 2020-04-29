مدرب سوداني يصف غارزيتو بأنه مجنون قروش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف المدرب السوداني المعاَروف محسن سيد أسرارا جديدة حول الفترة التي قضاها مساعدا للمدرب الفرنسي دييغو غارزيتو بنادي المريخ،وأشاد غوارديولا السوداني بغارزيتو خلال البرنامج التلفزيوني “وسط الدائرة” بقناة الملاعب ووصفه بالمدرب الكبير كاشفا في الوقت نفسه عشقه للمال لدرجة كبيرة وقال انه يصر على خلق المشاكل حال قصرت الإدارة في منحه مستحقاته المالية علاوة على ممارسته للسمسرة في استقدام اللاعبين وحجز الفنادق وختم حديثه قائلا “غارزيتو مدرب كويس لكن مجنون قروش”.

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