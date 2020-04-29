الفحوصات تؤكد اصابة احمد هارون بفيروس كورونا داخل سجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال حزب المؤتمر الوطني “المحلول”، إن الفحوصات الطبية أكدت إصابة أحمد محمد هارون رئيس الحزب السابق بفيروس كورونا والسجين بسجن كوبر .
وأتهم الحزب المحلول، السلطات الانتقالية بالعمل على تصفية منسوبيه داخل السجن مشيرًا الى إنه سيلجأ للمساءلة القانونية .
وأعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، إن سلطات سجن كوبر، أخطرت أحمد هارون أن نتيجته الطبية الأخيرة لفحص فيروس كورونا جاءت إيجابية بعد ظهور الأعراض عليه.
وأوضحت في تعميم صحفي أنه تم حجزه في زنزانة انفرادية وقد كان معه كل من نافع علي نافع وبكري حسن صالح، وأنه تم وضعهما أيضاً في حبس إنفرادي ومنعت عنهما الزيارة نهائياً.
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