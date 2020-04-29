اردول ينقل 10 من مديري الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولايات للرئاسة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدر المهندس مبارك عبد الرحمن اردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية قرارا قضى بنقل عشرة من مديري الشركة من الولايات الى الرئاسة بالخرطوم على ان يقوم مديرو الاسواق في المناطق المعنية بمهام تسيير المكاتب مؤقتا .

وقضى القرار، بامضاء مهندس كيميائي مبارك اردول، بنقل مديري مكاتب الشركة في البحر الاحمر وكسلا والقضارف والنيل الازرق وجنوب دارفور وشمال دارفور و وسط دارفور وشمال كردفان وجنوب كردفان وغرب دارفور الى رئاسة الشركة فوراً .

وسمى القرار المنقولين وهم: معتز حاج نور، مدير مكتب ولاية البحر الاحمر منقولا الى رئاسة الشركة، هيثم الطيب عطية مدير مكتب كسلا ينقل لرئاسة الشركة، مهدي أحمد السماني مدير مكتب القضارف ينقل الى رئاسة الشركة، محمد رحيمة محمد مدير مكتب النيل الأزرق ينقل الى رئاسة الشركة، محمد أدم موسي مدير مكتب جنوب دارفور ينقل الي رئاسة الشركة، محمد إدريس أدم مدير مكتب شمال دارفور ينقل الى الرئاسة، ياسر محمد عثمان مدير مكتب وسط دارفور ينقل الى الرئاسة، الياقوت عبد القادر البله مدير مكتب شمال كردفان ينقل الى رئاسة الشركة، مامون هارون الطاهر مدير مكتب جنوب كردفان ينقل الى رئاسة الشركة وذو النون عبد الرحيم مدير مكتب غرب دارفور للرئاسة.

واشارت الحيثيات الى ان المدير العام اسس قراره عملا باحكام المادة ٤٩ من لائحة تأسيس الشركة السودانية للموارد المعدنية، مقرونة مع المادة ٣٦ من لائحة شروط خدمة العاملين بالشركة السودانية لسنة ٢٠١٨، و سمى القرار “قرار المدير العام رقم ٥٥ للعام ٢٠٢٠”

و نص القرار على تنفيذ النقل فوراً.