الشرطة تضبط عصابة مسلحة قوامها أكثر من “50” فرداً في أمبدة

الخليج 365:

ضبطت شرطة محلية أمبدة، القبض على عصابة قوامها أكثر من “50” فرداً يحملون سواطير وقنابل حارقه ، قاموا بالهجوم على سوق الحارة الـ “20” وسوق الحارة “21” .

‏وشرعت المجموعة المتفلتة في مقاومة الشرطة بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوة، ولم يصب أحد، فيما تهشم زجاج عربة حوادث القسم.

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