خالد النعسان في طريقة للاحتراف بالجزائر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تلقي نجم المريخ السابق ولاعب الثقبه السعودي الحالي عرضل من نادي جزائري للعب له بعد نجاح رفيقه الغربال و ذلك لخوض تجربة احترافية هناك وبحسب مصدر موثوق فإن اللاعب سيتحول عقب انتهاء الموسم مباشرة للجزائر لإكمال إجراءات انتقاله لأحد الأندية الجزائرية.

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