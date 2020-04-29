جمال سالم : إشتقنا للملاعب الخضراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عبر اليوغندي جمال سالم، حارس مرمى الهلال، عن اشتياقه للعودة للملاعب وممارسة النشاط الرياضي في ظروف طبيعية، في إشارة لحالة التعليق إلى أجل غير مسمى التي يعيشها الرياضيون في كل أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا المستجد ؛ وكتب الحارس الدولي الأوغندي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: (مضى شهران بدون أي نشاط مع كرة القدم.. أسأل الله أن ينظر إلى حالنا خلال هذه الفترة الصعبة.. نشتاق العودة إلى الملعب من جديد لنستمتع بلعبتنا) .

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