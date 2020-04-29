عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 29 ابريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

زيادات في أسعار الأدوية وتجمع الصيادلة يناهض قرار المجلس

مرضى الكلى يعتصمون بمجلس الوزراء والصحة تتدخل

الخارجية تعلن عن خطة لاجلاء العالقين السودانيين بمصر

الخارجية تدافع عن طلب حمدوك للأمم المتحدة بشأن تغيير طبيعة وولاية بعثة الأمم المتحدة

قوى التغيير : البند السادس فرضته انتهاكات وجرائم النظام البائد

مواطنون بود مدني يطالبون بالحظر الشامل

إزالة التمكين تعتمد لجنة تسيير اتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل

سلفاكير يدعو أطراف التفاوض السودانية لتقديم تنازلات من أجل السلام

التضخم يقفز إلى (81%) في شهر مارس

إعفاء المدير العام لشركة الخرطوم للأمن الغذائي

المهدي والدقير يتفقان على العمل المشترك لإنجاح المرحلة الانتقالية بالسودان

الحرية والتغيير : ما يثار عن التعديل الوزراي (تخمين ساي)

اصابة 20 من الكوادر الصحية بكورونا

أخبار اليوم

زكاة الخرطوم تدشن برنامج شهر رمضان بأكثر من 300 مليون جنيه لعدد 185 الف اسرة مستفيدة

الإمام الصادق المهدي يكتب : لماذا أنا مسلم؟

إعفاء المدير العام لشركة الخرطوم للأمن الغذائي

تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي لـ318 حالة و25 وفاة

وزير الصحة يوجه بعودة العاملين بمراكز غسيل الكلي للعمل

الوطن

حمدوك:المشروع الأممي لايضع السودان تحت الوصاية

تسجيل ٤٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات

المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة :الرئيس المخلوع كتب شيك على بياض لأثيوبيا

المهدي والدقير يتفقان على برنامج مشترك

مؤتمر الكنابي يرفض حصر السكان

قرار بإيقاف تسجيل التنظيمات التعاونية

السوداني

لجنة مشتركة بين الأمة القومي و المؤتمر السوداني لتوحيد الرؤى و تقوية (نداء السودان) وتطوير (الحرية والتغيير)

فحص الكورونا لهارون إيجابي وهيئة الدفاع تصعد قضية المعتقلين

لجنة إزالة التمكين: سطو عصابة مسلحة من أبناء “عبدالباسط حمزة” على سيارات بمزرعة مصادرة من والدهم

الخارجية ترحب ببيان المفوض السامي برفع السودان من قائمة الارهاب

المعتقلون السياسيون بسجن كوبر يرفضون إجراء فحص لهم احتجاجاً على عدم تقديمهم لمحاكمة

النيل الدولية

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الأمم المتحدة: السودان مقبل على كارثة إذا لم ترفع العقوبات

ارتفاع معدل التضخم في السودان لـ 82% و الدين الخارجي لـ (60) مليار دولار

حمدوك: السودان تحت الوصاية ونحاول إخراجه منها

تسجيل (43) إصابة و(3) وفيات جديدة بكورونا

سلفاكير يدعو أطراف التفاوض لتقديم تنازلات من أجل السلام

السوداني الدولية

إعفاء الأمين العام لحكومة (الخرطوم)

(الطاقة) تعلن عن وفرة في أسطوانات غاز الطبخ

(الزكاة): نستهدف مليون أسرة فقيرة بالدعم خلال رمضان

اليوم التالي

“الوطني المحلول” يحذر من مخطط يستهدف تصفية قياداته في المعتقل

خالد الشيخ لـ(اليوم التالي): ترتيبات لفحص العالقين قبل عودتهم إلى البلاد

الجالية والسفارة يتعاونان لإيواء العالقين في أديس.. والوالي يدعم المبادرة

الفحص الثالث يؤكد إصابة أحمد هارون بالكورونا

آخر لحظة

توجيه فوري بتوفير احتياجات مراكز غسيل الكلى

المهدي والدقير : الوضع الراهن يحتاج مراجعات

43 اصابة جديدة بكورونا متضمنة 3 وفيات

إستيراد (12) ألف طن غاز طبخ ستخصص للولايات