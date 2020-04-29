التاريخ: 29-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة ابتدر تجمع المهنيين السودانيين برنامجاً تفاعلياً عبر صفحته بالفيسبوك يجيب فيه عن أسئلة المتداخلين حول قضايا المرحلة، وقال التجمع: “إنه سيتم تحديد موضوع لكل حلقةٍ”. Advertisements ويستهل التجمع هذه اللقاءات المباشرة بالتعريف والتوعية بمعضلة العصر “فيروس كورونا المستجد كوفيد 19″، وأوضح مخاطبة المواطنين “أن هذه اللقاءات ستكون بصورة دورية للإجابة عن كل استفساراتكم وأسئلتكم”. سيكون اللقاء الأول عبر البث المباشر بحسب صحيفة التحرير، في الساعة العاشرة (بتوقيت السودان) اليوم الأربعاء(29 أبريل 2020 م). الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر ابتدره تجمع المهنيين السودانيين.. “اسأل التجمع” اليوم برنامج تفاعلي للإجابة عن استفسارات المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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