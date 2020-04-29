تسخير الإمكانيات للجنة تطبيق هيكل الأجور الجديد بالكاملين

أكد الاستاذ محمد البدوي عبد الماجد الحسين المدير التنفيذي لمحليه الكاملين إهتمام المحلية بقضايا العاملين ومعاشهم وتسخير كافه الإمكانيات لمعالجه قضايا تطبيق هيكل أجور العاملين للعام 2020م. وشدد المدير التنفيذي لدى ترؤسه بمكتبه صباح امس بحسب سونا، إجتماع لجنة تطبيق هيكل أجور العاملين بالمحلية للعام 2020م ،علي أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصله لتنفيذ العمل في أسرع وقت ممكن وإرسال الملفات لرئاسة الولاية قبل العاشر من مايو المقبل مؤكداً دعم المحلية وتوفير كافة الإمكانيات لإنفاذ العمل في الوقت المحدد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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