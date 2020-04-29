وزارة (الطاقة) تعلن عن وفرة في أسطوانات غاز الطبخ

الخليج 365 :

كشفت وزارة الطاقة، ان المستودعات وفرت حتى مساء الاثنين 295.607 أطنان غاز من مستودعات الجيلي، بينما وفرت مستودعات الشجرة 190.708 أطنان وإجمالي ما تم توفيره 486.315 طنا، وبذلك

تجاوزت الكمية المستهدفة 86.315 طنا إضافية بإجمالي 38,905.2 اسطوانة.

الى ذلك، كشفت مصادر عليمة عن وصول باخرة غاز طبخ تبلغ حمولتها (12.000) الف طن إلى ميناء بورتسودان.

وكشف مصدر بلجنة طوارئ توزيع ورقابة غاز الطبخ ان باخرة الغاز التي تم استيرادها ستخصص للولايات والتي سيتم تسليمها مباشرة لها وتكفي لمدة شهر.

وأوضح المصدر أنه وعقب تكوين لجنة الطوارئ تم ضخ كميات كبيرة من الاسطوانات للعاصمة الخرطوم من إنتاج مصفاة الجيلي.

وفي الأثناء، أشاد المصدر بلجنة طوارئ وتوزيع ورقابة الغاز والتي ظلت تعمل على مدار ال(24) ساعة بكل من مصفاة الجيلي ومستودع الشجرة.