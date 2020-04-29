تواصل عمليات صادرات الماشية الحية للسعودية

الخليج 365 :

شدد وزير الثروة الحيوانية والسمكية، د. علم الدين ابشر، على تواصل صادرات الماشية الحية للسعودية ، بعد ان توقفت مؤخرا عقب إرجاع السلطات السعودية لشحنتي صادر، وقال لـ(السوداني) ان الأحاديث التي تروج حول تدخل مخابرات احدى الدول، في مسألة إرجاع شحنتي صادر ماشية الضأن مؤخرا، “معلومات غير صحيحة” .

وعملت(السوداني) بان ميناء سواكن شهد مساء اليوم (الثلاثاء) بدء عمليات شحن صادر الضأن للسعودية بعدد ٢٠ الف رأس.

وكانت السلطات السعودية البيطرية، قامت في منتصف ابريل الجاري ، بارجاع باخرتي مواشي سودانية حية، تحمل اكثر من ٢٢ الف رأس من الضأن ، لاسباب المناعة وتدنيها عن النسبة المتفق عليها ، وذلك ضمن الاشتراطات الصحية المقررة لاستئناف حركة الصادر بين البلدين.