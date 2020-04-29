إزالة التمكين تعتمد لجنة تسيير اتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل

اعتمدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال قائمة تحالف المزارعين “مدني” كلجنة لتسيير إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وبحسب القرار فان اللجنة مكونة بحسب صحيفة الجريدة، مكونة من ٢٥ عضواً مصعدين بواسطة التحالف من أقسام المشروع الـ ١٨. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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